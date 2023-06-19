С начала года Киргизия увеличила в 11 раз поставки авто в Россию и Казахстан

По данным главного редактора издания «За рулём» Максима Кадакова, за первые пять месяцев текущего года Кыргызстан значительно увеличил объем экспорта автомобилей в Россию и Казахстан. В общей сложности был отправлен 2741 автомобиль, что в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сейчас, по сути, Киргизия выступает в роли перевалочной базы для автомобилей. Однако в ближайшем будущем планируется запуск собственного производства машин именно на территории Киргизии. В мае этого года в Чуйской области строительство небольшого завода было начато в партнерстве с компанией UzAuto из Узбекистана. На новом заводе в Ак-Суу будут собирать автомобили Chevrolet и Isuzu. Планируется сборка 19 моделей.

Максим Кадаков подчеркнул, что производство автомобилей будет осуществляться по аналогичной схеме, которая уже была опробована на примере «Москвича 3». В первый год планируется собрать 10 тысяч машин методом крупных узлов, а затем увеличить объем производства до 30 тысяч автомобилей в год, используя метод сборки мелких узлов. При этом значительная часть компонентов будет производиться на месте. Эта стратегия знакома и применяется «АвтоВАЗом», который недавно начал выпуск модели Lada X-Cross 5 и заявил, что цена автомобиля в 2,5 миллиона рублей является адекватной.