$83.99+0.3491.80+0.16

АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей Lada в Тольятти

Сборка автомобилей Lada на заводе АвтоВАЗ в Тольятти стартовала сегодня - 20 июня. Конвейер простаивал с конца мая, так как предприятие за исключением некоторых подразделений находилось в едином корпоративном отпуске.

АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей Lada в Тольятти
© Пресс-служба АвтоВАЗа

В настоящее время АвтоВАЗ готов выпускать семейства автомобилей Lada Granta, Niva, а также нового поколения Vesta, продажи которого стартовали 9 июня.

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил сроки рестарта выпуска Lada Largus: универсалы и фургоны вернутся в производство в сентябре. "Ларгусы" не выпускаются с конца лета прошлого года.

Летом следующего года АвтоВАЗ приступит к выпуску новой модели, название которой уже известно. Она построена на платформе CMF-B и будет выпускаться в кузовах типа седан и универсал. Универсал также предложат в версии Cross. Продажи новой "Лады" начнут в 2025 году.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители