АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей Lada в Тольятти

Сборка автомобилей Lada на заводе АвтоВАЗ в Тольятти стартовала сегодня - 20 июня. Конвейер простаивал с конца мая, так как предприятие за исключением некоторых подразделений находилось в едином корпоративном отпуске.

© Пресс-служба АвтоВАЗа

В настоящее время АвтоВАЗ готов выпускать семейства автомобилей Lada Granta, Niva, а также нового поколения Vesta, продажи которого стартовали 9 июня.

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил сроки рестарта выпуска Lada Largus: универсалы и фургоны вернутся в производство в сентябре. "Ларгусы" не выпускаются с конца лета прошлого года.