АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей Lada в Тольятти
Сборка автомобилей Lada на заводе АвтоВАЗ в Тольятти стартовала сегодня - 20 июня. Конвейер простаивал с конца мая, так как предприятие за исключением некоторых подразделений находилось в едином корпоративном отпуске.
В настоящее время АвтоВАЗ готов выпускать семейства автомобилей Lada Granta, Niva, а также нового поколения Vesta, продажи которого стартовали 9 июня.
Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил сроки рестарта выпуска Lada Largus: универсалы и фургоны вернутся в производство в сентябре. "Ларгусы" не выпускаются с конца лета прошлого года.
Летом следующего года АвтоВАЗ приступит к выпуску новой модели, название которой уже известно. Она построена на платформе CMF-B и будет выпускаться в кузовах типа седан и универсал. Универсал также предложат в версии Cross. Продажи новой "Лады" начнут в 2025 году.