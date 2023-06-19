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В Норильске мужчина проехал мимо инспекторов ГИБДД ради розыгрыша

В Норильске мужчина решил разыграть сотрудников ГИБДД и лишился своего мотоцикла. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Байкер разыграл гаишников и лишился мотоцикла
© Виталий Аньков/РИА «Новости»

Друзья из мотоклуба заметили у дороги патруль ГИБДД и решили разыграть автоинспекторов. Суть розыгрыша состояла в том, чтобы проехать мимо гаишника и, если он потребует остановиться, проигнорировать. Один из мотоциклистов так и сделал, товарищи записали происходящее на видео.

Позже полицейские установили героя ролика. Выяснилось, что у него нет водительских прав, а мотоцикл не был зарегистрирован. На мужчину составили пять протоколов, двухколесный транспорт отправили на штрафстоянку.

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