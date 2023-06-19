Dacia Sandero нового поколения будет полностью электрическим

Модель Dacia Sandero через пять лет превратится в недорогой электрокар. В разговоре с британским Autocar гендиректор румынской марки Dacia Дени Ле Вот рассказал, что со сменой поколения Sandero получит полностью электрическую версию, но ДВС, вероятно, останутся в строю — в составе гибридных силовых установок. В основу электрокара ляжет платформа CMF-BEV, которая представляет собой разновидность глобальной архитектуры CMF-B.

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Европейский Sandero, который представлен на местном рынке под маркой Dacia, перешагнул в третье поколение в конце 2020 года. Жизненный цикл моделей Renault Group составляет примерно 7-8 лет, так что четвертая генерация ожидается в 2027-м или 2028 году, и электрификации Sandero не избежать.

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По информации Autocar, через 4—5 лет Sandero станет электрокаром и превратится в бюджетную альтернативу Renault 5. Глава Dacia Дени Ле Вот подтвердил, что марка будет всеми силами стараться удержать цену батарейного Сандеро, чтобы он оставался одним из лидеров в своем сегменте европейского рынка. Чтобы этого добиться, компания готова отказаться от «лишних» опций вроде быстрой зарядки.

Ожидается, что Sandero EV получит небольшую батарею и не сможет похвастаться внушительным запасом хода. По мнению Ле Вота, большинству владельцев таких машин это и не нужно: он привел в пример другую электрическую модель, Spring. По статистике, те, кто ездят на Spring, в среднем проезжают в день всего 16 километров при запасе хода в 225 километров. Глава Dacia заявил, что если бы он создавал Spring заново, то уменьшил бы его батарею (26,8 киловатт-часа) вдвое.

Еще одной мерой, которая позволит сделать Sandero одним из самых доступных электрокаров в сегменте, может стать сам состав батареи. Ведутся разработки аккумуляторов на основе натрия — они менее емкие, тяжелые, зато сравнительно дешевы в производстве.