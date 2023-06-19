Пикап Lada Niva Travel показали на новых фотографиях.

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Пока это только макет, подготовленный московской компанией-производителем автокомпонентов «Альфа Автоматив Техноложиз» (ААТ). Представители столичной фирмы заявляют, что пикап на базе внедорожника Lada на 40 процентов состоит из оригинальных деталей, которые ААТ готова штамповать самостоятельно. Для старта производства необходимо одобрение АвтоВАЗа: в этом случае в год можно будет выпускать по четыре тысячи таких грузовичков.

Lada Niva Travel с грузовой платформой с рабочим названием «Нива Пикап» получил полуторную кабину и пружинную заднюю подвеску. Перевозить безрамный грузовичок может до полутонны. Подробностей о моторе нет, но он наверняка стандартный: это 1,7-литровый «атмосферник» мощностью 80 лошадиных сил.

Телеканал «Авто Плюс» / Telegram

Телеканал «Авто Плюс» / Telegram

Создатели машины отмечают, что она может заинтересовать фермеров, а также владельцев малого и среднего бизнеса. Спрос, по их прогнозам, составит порядка четырех тысяч пикапов в год, и в ААТ готовы его покрыть. Сколько будет стоить «Нива Пикап», пока неясно, но можно ориентироваться на цену Niva Travel, которая сегодня стартует с 1 042 900 рублей.