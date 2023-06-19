Названы способы борьбы с аварийностью на дорогах в России и за рубежом

Газета «Коммерсант» рассказала о том, как борются с аварийностью на российских дорогах и за границей.

В частности, для сокращения количества погибших на дорогах большинство зарубежных государств прилагают координированные усилия, отмечает издание.

Оно напоминает о том, что разного рода мероприятия проводят в рамках объявленного Генассамблеей ООН второго десятилетия (2021–2030 годы) действий по обеспечению безопасности дорожного движения (БДД). Также издание обращает внимание на то, что страны поставили глобальную задачу по сокращению смертности в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) не менее чем на 50% в сравнении с 2020 годом. Планируется к 2050-му свести данный показатель к нулю.

Кроме того, авторы подчеркивают, что одна программа позволила сократить смертность в ДТП в Европе. Речь идет о Vision Zero («Нулевая смертность»), которая была разработана в Швеции. Программа предполагает, что основную ответственность за безопасность движения несут проектировщики автодорог.

«Именно они обязаны учитывать человеческий фактор на этапе строительства, минимизируя инженерными решениями вероятность ДТП, которое может произойти из-за человеческой ошибки. Самый простой и наглядный пример — разделительное ограждение на магистралях: даже если водитель не справился с управлением, он не вылетает на встречку», - пишет газета.

В России зафиксировано сокращение количества ДТП и погибших в них, говорится в публикации. Подчеркивается, что по итогам 2022 года суммарное количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 5%, число погибших — на 4,7%, раненых — на 4,9%.

В стране добились этого благодаря комплексному подходу. В 2006–2012 годах и в 2013–2020 годах в РФ действовали федеральные целевые программы по повышению безопасности дорожного движения, а начиная с 2019 года реализуется федеральный проект «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), отмечает издание.