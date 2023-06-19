В России готовят к выпуску новый родстер Project EVA
Как сообщает издание SPEEDME.RU, компания «Конструкторское Бюро 7» готовит к дебюту новый электрический родстер, построенный на основе углепластикового монокока. Уточняется, что создатель фирмы Денис Абрамович уже прозвал авто первым в мире электрическим спортивным автомобилем в кузове баркетта.
Напомним, что баркетта переводится с итальянского как «лодочка». Обычно такие «лодочки» не имеют не только дуг безопасности за креслами, но и даже стекол.
Электрокар получил название Project EVA. Имя обуславливается тем, что новинка будет предназначена для иностранных рынков. Мощность моторов составит от 612 до 1223 л.с. при массе в 1400 кг.