В России готовят к выпуску новый родстер Project EVA

Как сообщает издание SPEEDME.RU, компания «Конструкторское Бюро 7» готовит к дебюту новый электрический родстер, построенный на основе углепластикового монокока. Уточняется, что создатель фирмы Денис Абрамович уже прозвал авто первым в мире электрическим спортивным автомобилем в кузове баркетта.

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Напомним, что баркетта переводится с итальянского как «лодочка». Обычно такие «лодочки» не имеют не только дуг безопасности за креслами, но и даже стекол.