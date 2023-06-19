$83.65-0.3191.63+0.67

АвтоВАЗ возобновит выпуск автомобилей 20 июня

Как сообщает издание SPEEDME.RU, после единого корпоративного отпуска АвтоВАЗ собирается возобновить выпуск машин с 20 июня. К запуску будут готовы непосредственно участвующие в производстве отделы.

АвтоВАЗ возобновит выпуск автомобилей 20 июня
© Моя Москва.онлайн

Технологическую часть начнут подготавливать уже 19 июня. Все для того, чтобы при производстве не возникло никаких проблем.

Свое слово добавили и «Autograd Ньюс». По их информации, сварка кузова автомобилей VESTA будет трудиться в 3 смены, пока в течение недели, а затем по обстоятельствам.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители