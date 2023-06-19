АвтоВАЗ возобновит выпуск автомобилей 20 июня
Как сообщает издание SPEEDME.RU, после единого корпоративного отпуска АвтоВАЗ собирается возобновить выпуск машин с 20 июня. К запуску будут готовы непосредственно участвующие в производстве отделы.
Технологическую часть начнут подготавливать уже 19 июня. Все для того, чтобы при производстве не возникло никаких проблем.
Свое слово добавили и «Autograd Ньюс». По их информации, сварка кузова автомобилей VESTA будет трудиться в 3 смены, пока в течение недели, а затем по обстоятельствам.