АвтоВАЗ возобновит выпуск автомобилей 20 июня

Как сообщает издание SPEEDME.RU, после единого корпоративного отпуска АвтоВАЗ собирается возобновить выпуск машин с 20 июня. К запуску будут готовы непосредственно участвующие в производстве отделы.

Технологическую часть начнут подготавливать уже 19 июня. Все для того, чтобы при производстве не возникло никаких проблем.