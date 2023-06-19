Автоэксперт оценил название нового российского "бюджетника"

Автоэксперт Тимерханов о Lada Iskra: хорошее название, многим понравится
Не так давно стало известно, что самая популярная модель АвтоВАЗ будет заменена на семейство автомобилей Iskra. Машина выйдет на рынок в начале 2025 года. Руководитель пресс-службы аналитического агентства "Автостат" Азат Тимерханов считает, что российская компания подобрала удачное имя для нового "бюджетника".
"На мой взгляд, "Искра" - хорошее название, русское. Думаю, многим понравится. Да дело даже не в названии, а в том, что в линейке "Лада" появится новое семейство автомобилей. Понятно, что до оценки перспектив самой модели еще очень далеко. Но то, что подобрали ей добротное имя, вселяет оптимизм", - рассказал Тимерханов корреспонденту "Российской газеты".
Стоимость проекта Lada Iskra на данный момент оценивается в 37 млрд рублей, при этом 17 млрд рублей уже проинвестировано. В основу автомобилей семейства Iskra ляжет глобальная платформа CMF-B разработки Renault - компании, которая является прежним владельцем АвтоВАЗа.
Торговое наименование Iskra компания зарегистрировала еще три года назад. Новое семейство будет включать седан, универсал и кросс-универсал.