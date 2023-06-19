Автоэксперт оценил название нового российского "бюджетника"

"На мой взгляд, "Искра" - хорошее название, русское. Думаю, многим понравится. Да дело даже не в названии, а в том, что в линейке "Лада" появится новое семейство автомобилей. Понятно, что до оценки перспектив самой модели еще очень далеко. Но то, что подобрали ей добротное имя, вселяет оптимизм", - рассказал Тимерханов корреспонденту "Российской газеты".