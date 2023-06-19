В России появился соперник Kia Rio от Suzuki

В Россию был завезен новый седан Suzuki Ciaz 2023 года выпуска, который является прямым конкурентом популярного автомобиля Kia Rio и стоит 2 299 500 рублей. Об этом пишет «Российская газета».

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По данным издания, у автомобиля, продающегося в России, 1,5-литровый бензиновый мотор на 105 лошадиных сил, а также четырехдиапазонная автоматическая коробка передач.

Ciaz оснащен ABS, двумя подушками безопасности, противобуксовочной системой и электроусилителем руля. Салон отделан кожей, металлом и деревом. При покупке машины будущий владелец получит также климат-контроль, круиз-контроль, бортовой компьютер, задний парктроник и электрозеркала с обогревом.

Планировалось, что модель официально начнут поставлять на российский рынок под названием Alvio, однако этого так и не произошло.