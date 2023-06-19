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Volkswagen будет использовать клей для производства аккумуляторов

Немецкий автопроизводитель Volkswagen Group совместно со своим технологическим партнером Koenig & Bauer смогли освоить процесс производства аккумуляторов, который называется сухим покрытием. Как сообщает SPEEDME.RU, этот метод имеет чрезвычайно большое значение.

Volkswagen сможет сэкономить сотни миллионов евро при производстве аккумуляторов
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Дело в том, что, в случае его внедрения в серийное производство, стоимость выпуска ячеек может снизиться на сотни млн евро ежегодно. Такое заявление озвучил руководитель Volkswagen Group Томас Шмалл.

Следует отметить, что при традиционном процессе производства аккумуляторов материалы для катода и анода наносят на несущую фольгу при помощи смеси химической пасты, которую необходимо высушить. Это требует внушительного количества энергии. Метод сухого покрытия устраняет эту необходимость при помощи клея, не требующего высыхания.

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