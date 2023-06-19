Volkswagen сможет сэкономить сотни миллионов евро при производстве аккумуляторов

Немецкий автопроизводитель Volkswagen Group совместно со своим технологическим партнером Koenig & Bauer смогли освоить процесс производства аккумуляторов, который называется сухим покрытием. Как сообщает SPEEDME.RU, этот метод имеет чрезвычайно большое значение.

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Дело в том, что, в случае его внедрения в серийное производство, стоимость выпуска ячеек может снизиться на сотни млн евро ежегодно. Такое заявление озвучил руководитель Volkswagen Group Томас Шмалл.