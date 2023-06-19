Каким получился обновленный Kia Seltos

Появились фотографии обновленного кроссовера Kia Seltos для индийского рынка. Модель для Индии немного отличается от глобальной версии Seltos: у него иной передний бампер и окантовка блоков противотуманный фар под цвет кузова. Обновленный Seltos получит панорамную крышу с люком и станет первым автомобилем Kia на индийском рынке, оснащенным системами ADAS — на наличие комплекса систем безопасности указывает датчик в нижней части радиаторной решетки.

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Фотографии Seltos с новым дизайном были сделаны неподалеку от завода Kia в индийском Андхра-Прадеше, где и наладят производство «посвежевшей» модели. Из принципиальных изменений в экстерьере можно отметить новые бамперы «по кругу» и переработанную переднюю оптику с новыми светодиодными дневными ходовыми огнями. На корме можно заметить логотип GT Line, то есть на снимках запечатлена «оспортивленная» версия Seltos — у нее два патрубка выхлопной системы.

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В салоне обновленного Seltos будут два экрана — цифровая панель приборов и центральный дисплей мультимедийной системы. Вентиляционные отверстия станут уже, изменится и блок управления климатом. Вместо обычного рычага переключения передач установят поворотный селектор. В список базового оснащения, как ожидается, войдут шесть подушек безопасности, а вот системы безопасности ADAS могут предложить за дополнительную плату.

Портал Autocar India прочит обновленному Kia Seltos 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 115 лошадиных сил, дизельный мотор того же объема на 116 сил, а также турбомотор, развивающий 160 сил. Коробки передач останутся прежними.