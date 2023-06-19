Chery сообщила официальное название новой модели кроссовера

Компания Chery сообщила официальное название новой модели - Explore 06, она должна поступить в продажу в течение этого года. Ранее кроссовер фигурировал как TJ-1.

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Chery Explore 06 имеет длину 4538 мм, ширину - 1898 мм, высоту - 1680 мм, размер колёсной базы - 2672 мм. Дизайн - нарочито квадратный, но при этом не лишённый стиля.

На домашнем рынке, как ожидается, автомобиль будет представлен в двух версиях: с традиционным силовым агрегатом Chery, состоящим из мотора 1,6 TGDI и 7-скоростного "робота", а также с гибридной трансмиссией C-DM - с двигателем 1,5 TGDI семейства Acteco, двумя электромоторами и трёхступенчатой DHT. Запас хода гибрида на электротяге - не менее 100 км, а суммарная автономность - примерно 1400 км.

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Салон Chery Explore 06 выполнен в минималистичном ключе в светлых тонах. Мультимедиа с вертикальной ориентацией имеет диагональ 13,2 дюйма и является "пультом управления" для многих функций, в том числе настроек климат-контроля. Приборная панель расположена отдельно и имеет компактные размеры, которые компенсируются наличием проекционного дисплея. В помощь на бездорожье - система камер обзора на 540 градусов, которая показывает то, что происходит под бампером.