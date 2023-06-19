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В России появились ввезенные из Китая новые Volkswagen Passat

В России начали ввозить из Китая седаны Volkswagen Passat, которые до недавнего времени «официально» поставляли в страну из ФРГ. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

В России появились ввезенные из Китая новые Volkswagen Passat
© globallookpress.com

Отмечается, что три таких машины теперь есть у дилера в Санкт-Петербурге. Они обойдутся в 3 488 240 руб.

Подчеркивается, что все автомобили новые. Они 2022 года выпуска. Машинам дали 150-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,4 литра и семиступенчатый «робот» DSG.

Авто Volkswagen Passat для китайского выделяются наличием иероглифов на крышке багажника. Кроме того, эти машины отличаются фарами и оригинальным дизайном решетки радиатора, формой фонарей. Также автомобили имеют другую мультимедийную систему. В ней отсутствует русский язык (есть только китайский и английский).

В машинах нет цифровой «приборки», климат-контроля и кнопок на руле. Вместе с тем портал пишет о наличии в автомобилях люка, кондиционера, портов USB Type-C (в том числе для задних пассажиров), кожаной отделки салона, бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, датчиков давления в шинах и всех необходимых систем безопасности.

Ранее сообщалось, что российские дилеры приступили к продажам Subaru Forester с мотором 2.5 2023 года выпуска.

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