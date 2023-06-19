Mercedes-Benz показал изображение будущего минивэна

Компания Mercedes-Benz поделилась предварительным изображением своего грядущего фейслифтинга V-класса, который, как ожидается, дебютирует этим летом. Вся линейка минивэнов будет серьезно переработана, включая электрическую версию и версию Vito.

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На фото видна передняя часть минивэна с увеличенной решеткой радиатора, измененными фарами и передним бампером в стиле AMG. Компания подтвердила, что вся линейка V-класса, Vito, полностью электрические модели EQV и eVito и даже кемпер Marco Polo получат серьезные обновления, как визуальные, так и технические.