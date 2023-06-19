В Китае показали аналог Land Rover Defender

Китайская компания BAIC показала новинку в духе Land Rover Defender. Модель под названием Stone 01 — это электрифицированный внедорожник с угловатым кузовом, в котором соединены элементы в духе британских Defender и Range Rover. Китайцы переняли как пропорции, так и отдельные элементы оформления: почти аналогично выглядят колесные арки, двери и ручки, черные стойки окон. На конвейер BAIC «китайский Defender» должен встать до конца 2023 года.

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Передняя часть у BAIC Stone 01 самобытная, однако в вытянутых фарах читается оглядка на оптику Range Rover. Сзади же — вновь цитаты Defender с вертикальными фонарями и ручкой задней двери, расположенной слева от кофра для запасного колеса. По габаритам Stone 01 занимает место между Defender 110 и 130: его длина составляет 5295 миллиметров. Есть версия покороче с 5050 миллиметрами от бампера до бампера.

BAIC

Салон новинки BAIC не показал, но известно, что он трехрядный. Мест может быть шесть либо семь на выбор. Снаружи также заметны лидары, что намекает на наличие продвинутых электронных помощников.

В движение Stone 01 приводит гибридная силовая установка, состоящая их 1,5-литрового турбомотора и двух электродвигателей. ДВС выдает 152 лошадиные силы, но играет роль генератора, а передний и задний электромоторы развивают 204 и 272 силы соответственно. Запитываются они от литий-ионного аккумулятора китайской фирмы CATL.