Серия зимних тестов электропикапа Tesla пройдет в Новой Зеландии

Портал Electrek публикует фотографию Cybertruck, который самолетом доставили в Новую Зеландию — по информации журналистов, там электрическому пикапу предстоят тесты в снегу и при минусовой температуре. Это уже не первые зимние испытания для модели — ранее прототип Cybertruck проверяли в снежных условиях на полигоне Tesla на Аляске. По всей видимости, тесты в Новой Зеландии станут финальными перед премьерой.

© Motor.ru / Tesla

Cybertruck ждут уже не первый год, и вот, наконец, модель максимально приблизилась к серии. Премьера готового к массовому производству пикапа состоится в третьем квартале 2023 года (июль-сентябрь), а сборку запустят в октябре. Поставки машин клиентам начнутся до конца года, тогда же Tesla Cybertruck доберется и до России — об этом ранее объявил Moscow Tesla Club.

Electrek.co

На фото: прототип Tesla Cybertruck в Новой Зеландии

Основной базой для испытаний модели служит полигон Tesla в калифорнийском Фримонте. Есть у Tesla и базы для зимних тестов — на Аляске и в Новой Зеландии. Финальные испытания, по всей видимости, будут проходить именно в последней. Пока в Сети появилась лишь одна фотография Cybertruck, сделанная в Новой Зеландии, — на ней запечатлен накрытый тканью прототип, который выгружают из самолета в местном аэропорту.

Впервые Cybertruck показали еще осенью 2019 года — тогда это был концепт, который за годы разработки заметно преобразился. У альфа-прототипов, которые наиболее близки к «товарному» варианту, более реалистичный дизайн и иные пропорции.

Что же касается модификаций, то официальной информации о них практически нет. Ожидаются как версии начального уровня с одним электромотором и задним приводом, так и с полноуправляемым шасси и «ультрабыстрым контролем крутящего момента для каждого колеса». Емкость аккумулятора Cybertruck тоже неизвестна, но для флагманской версии заявлен запас хода более 500 миль (805 километров).