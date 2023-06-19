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В России поступили в продажу седаны Lexus ES

Российские автомобильные дилеры начали продавать седаны Lexus ES 2023 года выпуска, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления появились в классифайдах у продавцов из Хабаровского края, Оренбургской области, Краснодарского края и других регионов, цены варьируются от 3,5 до 8,7 млн рублей.

Седан Lexus ES вышел на российский авторынок
© Газета.Ru

Среди выставленных на продажу автомобилей встречаются модификации как с левым, так и с правым расположением руля. На выбор доступны гибридные версии ES 300h с мотором 2.5 (218 л.с.) и вариатором, а также седаны ES 250 с двухлитровыми двигателями мощностью 200 л.с. и «автоматом». Все машины переднеприводные.

В список оснащения Lexus ES входят двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, подогрев всех сидений, люк с электроприводом, светодиодная оптика, кресла с вентиляцией и электроприводом, система контроля слепых зон и прочие опции.

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