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Принят закон о едином ОСАГО для России и Белоруссии

Принят закон, позволяющий ввести единый полис ОСАГО в России и Белоруссии.

Принят закон о едином ОСАГО для России и Белоруссии
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Модельный закон, который смогут перенять законодательства двух стран, приняло парламентское собрание Союза Беларуси и России: согласно ему, все страховые случаи, происходящие на территории Союзного государства, будут расценена для владельца единого полиса одинаково. Однако обязательным оформление единого полиса не будет, уточнили законотворцы.

Водитель, оформляющий полис ОСАГО, сможет выбрать где он будет действовать: на территории России и Белоруссии или же только на территории страны регистрации автомобиля.

Действовать закон начнут после того как в законодательства обеих стран в сфере автострахования будут внесены соответствующие коррективы. Мера, анонсированная осенью прошлого года, сделает более удобным передвижения по всей территории Союзного государства, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В дальнейшем единые полисы «автогражданки» могут распространить на другие страны — Казахстан, Армению и Азербайджан.

Какими будут тарифные ставки на единый полис двух стран, пока неизвестно. Однако около четверти россиян готовы отказаться от ОСАГО, если его стоимость продолжит расти, выяснили в Национальном автомоторном союзе (НАС). Так, для 22 процентов опрошенных водителей девятипроцентное подорожание окажется критическим, а семь процентов признались, что уже ездят без обязательной страховки.

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