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Видео поездки на Toyota Supra с прозрачными стеклянными колесами завирусилось в интернете

В Сети стало вирусным видео с Toyota Supra, на которую установили стеклянные прозрачные диски вместо колес. Как сообщает CarScoops, видео с спортивной машиной на необычных дисках опубликовал пользователь rota.do.caos в TikTok.

В ролике автор установил на Supra вместо обычных колес стеклянные диски, а после попытался проехаться на ней. И хотя казалось, что конструкция не выдержит веса машины, спортивный автомобиль остался цел, а со стороны и вовсе кажется, что спорткар парит. Однако далеко уехать на таких дисках не вышло — из-за отсутствия шин и минимальной толщины добиться сцепления с дорожным полотном сложно даже на низкой скорости, а повороты и торможение вовсе становятся невозможными.

Хотя сам автор заявляет, что диски сделаны из стекла, скорее всего они изготовлены из акрила или поликарбоната — это прочные и прозрачные типы пластика. Колеса из настоящего стекла, скорее всего, были бы слишком хрупкими и лопнули бы во время установки гаек. Комментаторы подчеркивают, что если бы поездка снималась на более мягкой поверхности, то диски и вовсе бы прорезали траншеи из-за большого веса машины.

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