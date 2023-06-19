Видео поездки на Toyota Supra с прозрачными стеклянными колесами завирусилось в интернете

В Сети стало вирусным видео с Toyota Supra, на которую установили стеклянные прозрачные диски вместо колес. Как сообщает CarScoops, видео с спортивной машиной на необычных дисках опубликовал пользователь rota.do.caos в TikTok.

В ролике автор установил на Supra вместо обычных колес стеклянные диски, а после попытался проехаться на ней. И хотя казалось, что конструкция не выдержит веса машины, спортивный автомобиль остался цел, а со стороны и вовсе кажется, что спорткар парит. Однако далеко уехать на таких дисках не вышло — из-за отсутствия шин и минимальной толщины добиться сцепления с дорожным полотном сложно даже на низкой скорости, а повороты и торможение вовсе становятся невозможными.