В России появился мусоровоз с гибридным двигателем

Уральский автомобильный завод представил мусоровоз «Урал-С230Е5» с гибридной силовой установкой, сообщили представители предприятия в соцсети «ВКонтакте».

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Мусоровоз приводится в движение силовой установкой, которая состоит из генератора на базе двигателя, работающего на сжиженном природном газе, а также тяговых аккумуляторных батарей и электродвигателя. Грузовик способен подзаряжаться от находящейся на борту собственной генераторной установки.

Электроэнергии от тяговых батарей достаточно для прохождения 100 км, благодаря генераторной установке максимальный пробег может вырасти еще на 400-500 км. Сейчас «Урал-С230Е5» находится на стадии испытаний.