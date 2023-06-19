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Автозавод "Урал" показал мусоровоз с гибридной силовой установкой

Уральский автомобильный завод представил мусоровоз «Урал-С230Е5» с гибридной силовой установкой, сообщили представители предприятия в соцсети «ВКонтакте».

В России появился мусоровоз с гибридным двигателем
© Автомобильный завод «УРАЛ»

Мусоровоз приводится в движение силовой установкой, которая состоит из генератора на базе двигателя, работающего на сжиженном природном газе, а также тяговых аккумуляторных батарей и электродвигателя. Грузовик способен подзаряжаться от находящейся на борту собственной генераторной установки.

Электроэнергии от тяговых батарей достаточно для прохождения 100 км, благодаря генераторной установке максимальный пробег может вырасти еще на 400-500 км. Сейчас «Урал-С230Е5» находится на стадии испытаний.

Отмечается, что уральский автозавод планирует создать унифицированную платформу, которая предусматривает установку различных надстроек. В будущем «Урал» планирует представить полностью электрическую и водородную технику.

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