JAC начал продажи нового электрокара за миллион рублей

Концерн JAC начал продажи электрического пятидверного хетчбэка Yiwei 3. Как сообщает Autohome, автомобиль с дизайном в стиле ретро стал первым в новой линейке китайского автопроизводителя. Его цена на китайском рынке начинается от 89,9 тысяч юаней (1,05 млн рублей).

Машина при размерах 4025х1770х1560 мм схожа габаритами с Lada Granta, однако имеет более большую колесную базу — 2620 мм. Кроме плавных обводов двухцветного кузова новинка отличается оригинальной оптикой со светодиодными кольцами.

Интерьер отделан кожей, а внутри салона установлены двухспицевый руль и два экрана. Приборная панель имеет компактные размеры, а центральный дисплей может быть 12,8 или 15,6 дюйма — в зависимости от комплектации. Также Yiwei 3 будет оснащен камерами кругового обзора, панорамной крышей и комплексом водительских ассистентов второго уровня автономности.