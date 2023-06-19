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В Тольятти создают необычную «Ниву» с пневмоподвеской

Компания ПВР в Тольятти готовит новый проект на базе Lada Niva Legend 2023 года.

В Тольятти создают необычную «Ниву» с пневмоподвеской
© Carakoom

На этот раз инженеры создали шасси с двухместной кабиной, которое можно использовать для самых разных целей, таких как установка грузовой платформы, фургона, компактного дома на колесах и так далее.

Важно отметить, что новое шасси улучшает проходимость модели на бездорожье. Задняя подвеска теперь оснащена пневматическими баллонами, а шасси имеет увеличенные размеры по сравнению с серийным внедорожника: оно длиннее и шире, а также оснащено более крупными колесами.

Представители российской компании также сообщили о намерении создать еще один прототип на основе этой модели — 6-колесный внедорожник с функцией автоматической подкачки шин и полностью независимой подвеской. Но кроме этого никакой другой информации пока не было раскрыто.

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