Электромобили "Москвич" отправились в региональные подразделения ГИБДД

Завод "Москвич" передал электромобили сотрудникам Госавтоинспекции Московской области и Ставропольского края - туда отправились по одному кроссоверу "Москвич 3е". Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в "Российскую газету".

"Кроссоверы "Москвич 3" и "Москвич 3е" предназначены для подразделений Госавтоинспекции Москвы и ряда других городов. Первая пилотная партия включает 10 авто, 8 из которых - с электродвигателем. Автомобили оборудованы всем необходимым для обеспечения безопасности на дорогах. Благодаря решению мэра Москвы Сергея Собянина о перезапуске производства на заводе "Москвич" мы можем предоставлять качественные современные автомобили не только столице, но и для нужд других регионов", - рассказал Максим Ликсутов.