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Электромобили "Москвич" отправились в региональные ГИБДД

Завод "Москвич" передал электромобили сотрудникам Госавтоинспекции Московской области и Ставропольского края - туда отправились по одному кроссоверу "Москвич 3е". Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в "Российскую газету".

Электромобили "Москвич" отправились в региональные подразделения ГИБДД
© Пресс-служба "Москвича"

Как рассказал Максим Ликсутов, скоро автомобили "Москвич 3" и "Москвич 3е" также получат автоинспекторы в Москве, Казани, Краснодаре и Красноярске.

Все автомобили укомплектованы специальным оборудованием для дорожно-патрульной службы: сигнальной громкоговорящей установкой, специализированным комплексом видеонаблюдения, спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС для спецавтомобилей, радиостанцией и другим необходимым оборудованием.

"Кроссоверы "Москвич 3" и "Москвич 3е" предназначены для подразделений Госавтоинспекции Москвы и ряда других городов. Первая пилотная партия включает 10 авто, 8 из которых - с электродвигателем. Автомобили оборудованы всем необходимым для обеспечения безопасности на дорогах. Благодаря решению мэра Москвы Сергея Собянина о перезапуске производства на заводе "Москвич" мы можем предоставлять качественные современные автомобили не только столице, но и для нужд других регионов", - рассказал Максим Ликсутов.

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