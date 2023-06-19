В России и Белоруссии могут ввести единый полис ОСАГО

Парламентское собрание Союза России и Белоруссии на сессии в понедельник, 19 июня, приняло модельный закон о распространении действия национального полиса автострахования (ОСАГО) на РФ и Белоруссию. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

Отмечается, что после принятия проекта депутатам национальных парламентов будет необходимо внести изменения в законодательства двух стран. Планируются также разработка и утверждение профессиональными объединениями страховщиков правил системы страхования Союзного государства.

В результате автовладельцы смогут выбирать, будет ли их полис действовать только на территории страны регистрации автомобиля либо же на территории всего Союзного государства.

Покрытие страховых случаев предполагается осуществлять в соответствии с законодательством страны, в которой было совершено ДТП.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность, что распространение действия полиса ОСАГО на обе страны «сделает более удобным передвижение по всей территории Союзного государства».