Появились новые фото ГАЗ «Соболь NN» с полным приводом

No Limits опубликовал новые фото полноприводного ГАЗ "Соболь NN"
Новые фотографии интерьера и деталей модели ГАЗ «Соболь NN 4x4», которая будет представлена осенью, опубликовал Telegram-канал No Limits.
Подключение полного привода на новой машине выполняется не рычагами, а трехрежимной «шайбой» («2H», «4H», «Pull 4L»), расположенной на центральной консоли.
Для блокировки дифференциала предусмотрены две отдельные кнопки, которые находятся под центральным экраном.
На фото попала и новая раздаточная коробка с алюминиевым корпусом (предполагается, что поставщиком выступила корейская фирма). Сам агрегат способен выдерживать крутящий момент свыше 400 Нм. Также на снимках видно усиленный подрамник и «шрусовый» короткий карданный вал на переднюю ось, который пришел на место крестовины, отмечается в публикации.
Серийное производство микроавтобусов и фургонов «Соболь NN 4×4» второго поколения планируется наладить в декабре текущего года. Автомобиль будет предлагаться с двумя типами двигателей: дизельным 2.8 л. и бензиновый 2.7 л. Презентация модели состоится 5 сентября 2023 года на выставке «Comtrans-2023».