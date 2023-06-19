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No Limits опубликовал новые фото полноприводного ГАЗ "Соболь NN"

Новые фотографии интерьера и деталей модели ГАЗ «Соболь NN 4x4», которая будет представлена осенью, опубликовал Telegram-канал No Limits.

Появились новые фото ГАЗ «Соболь NN» с полным приводом
© Телеграм-канал No Limits

Подключение полного привода на новой машине выполняется не рычагами, а трехрежимной «шайбой» («2H», «4H», «Pull 4L»), расположенной на центральной консоли.

Для блокировки дифференциала предусмотрены две отдельные кнопки, которые находятся под центральным экраном.

На фото попала и новая раздаточная коробка с алюминиевым корпусом (предполагается, что поставщиком выступила корейская фирма). Сам агрегат способен выдерживать крутящий момент свыше 400 Нм. Также на снимках видно усиленный подрамник и «шрусовый» короткий карданный вал на переднюю ось, который пришел на место крестовины, отмечается в публикации.

Телеграм-канал No Limits

Серийное производство микроавтобусов и фургонов «Соболь NN 4×4» второго поколения планируется наладить в декабре текущего года. Автомобиль будет предлагаться с двумя типами двигателей: дизельным 2.8 л. и бензиновый 2.7 л. Презентация модели состоится 5 сентября 2023 года на выставке «Comtrans-2023».

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