Появились новые фото ГАЗ «Соболь NN» с полным приводом

Новые фотографии интерьера и деталей модели ГАЗ «Соболь NN 4x4», которая будет представлена осенью, опубликовал Telegram-канал No Limits.

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Подключение полного привода на новой машине выполняется не рычагами, а трехрежимной «шайбой» («2H», «4H», «Pull 4L»), расположенной на центральной консоли.

Для блокировки дифференциала предусмотрены две отдельные кнопки, которые находятся под центральным экраном.

На фото попала и новая раздаточная коробка с алюминиевым корпусом (предполагается, что поставщиком выступила корейская фирма). Сам агрегат способен выдерживать крутящий момент свыше 400 Нм. Также на снимках видно усиленный подрамник и «шрусовый» короткий карданный вал на переднюю ось, который пришел на место крестовины, отмечается в публикации.

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