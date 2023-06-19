Volkswagen Golf R хотят превратить в «хардкорный» внедорожник
Он получит клиренс в 200 миллиметров, расширенный кузов, светодиодные прожекторы и экспедиционный багажник. По технике никаких изменений ждать не стоит: это по-прежнему будет турбомотор 2.0, два варианта коробки передач и полный привод 4Motion с активным задним дифференциалом.
Ателье delta4x4 славится тем, что превращает во внедорожники совсем неподходящие для этого автомобили. Так, задолго до премьеры Porsche 911 Dakar фирма построила «раллийный» 911 Carrera 4. Затем приспособила Rolls-Royce Cullinan к поездкам на природу. А потом наделила Tesla Model Y геометрической проходимостью «Нивы». Новый проект немцев не менее экзотический — потому что это вездеход на базе Volkswagen Golf R.
Машина пока существует в виде рендеров, но объем работ уже известен. По словам delta4x4, дорожный просвет «Гольфа» увеличится на 80 миллиметров (лифт+колеса), немного расширится кузов. На хэтчбек поставят прожекторы PIAA и экспедиционный багажник. С такой экипировкой будет легче передвигаться по гравийным дорогам, лесным просекам и полям, однако на серьезные покатушки, конечно же, никого не рассчитывает.
Под капотом сохранится турбомотор 2.0 TSI мощностью 320 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента (333 л.с., если это Golf R Performance, Golf R 20 Years или Golf R 333), совмещенный с шестиступенчатой «механикой» либо с семиступенчатым «робот» DSG. Естественно, останутся полный привод 4Motion с активным задним дифференциалом, электронная имитация блокировок XDS, адаптивные амортизаторы DCC и режим дрифта.
Во сколько обойдется переделка Golf R, пока не сообщается. Например, аналогичный пакет доработок для Tesla Model Y в delta4x4 оценили почти в 12 тысяч евро, что соответствует 1,1 миллиона рублей.