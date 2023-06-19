Volkswagen Golf R хотят превратить в «хардкорный» внедорожник

Он получит клиренс в 200 миллиметров, расширенный кузов, светодиодные прожекторы и экспедиционный багажник. По технике никаких изменений ждать не стоит: это по-прежнему будет турбомотор 2.0, два варианта коробки передач и полный привод 4Motion с активным задним дифференциалом.

© delta4x4

Ателье delta4x4 славится тем, что превращает во внедорожники совсем неподходящие для этого автомобили. Так, задолго до премьеры Porsche 911 Dakar фирма построила «раллийный» 911 Carrera 4. Затем приспособила Rolls-Royce Cullinan к поездкам на природу. А потом наделила Tesla Model Y геометрической проходимостью «Нивы». Новый проект немцев не менее экзотический — потому что это вездеход на базе Volkswagen Golf R.

delta4x4

delta4x4

Машина пока существует в виде рендеров, но объем работ уже известен. По словам delta4x4, дорожный просвет «Гольфа» увеличится на 80 миллиметров (лифт+колеса), немного расширится кузов. На хэтчбек поставят прожекторы PIAA и экспедиционный багажник. С такой экипировкой будет легче передвигаться по гравийным дорогам, лесным просекам и полям, однако на серьезные покатушки, конечно же, никого не рассчитывает.

delta4x4

delta4x4

Под капотом сохранится турбомотор 2.0 TSI мощностью 320 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента (333 л.с., если это Golf R Performance, Golf R 20 Years или Golf R 333), совмещенный с шестиступенчатой «механикой» либо с семиступенчатым «робот» DSG. Естественно, останутся полный привод 4Motion с активным задним дифференциалом, электронная имитация блокировок XDS, адаптивные амортизаторы DCC и режим дрифта.