В России появился в продаже 765-сильный электропикап Rivian

R1T 2022 года выпуска привезли по схеме параллельного импорта. Продавец с Drom.ru пишет, что он уже в наличии в Москве, в то время как другие только обещают привезти машину под заказ. Rivian R1T предлагается в «приветственной» спецсерии Launch Edition — первом и вместе с тем «топовом» исполнении с четырехмоторной силовой установкой. Оценена американская экзотика в 15 490 000 рублей.

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В списке оборудования пикапа, ввезенного в Россию, числятся панорамная крыша, кожаный салон, обогрев зеркал заднего вида, круиз-контроль, климат-контроль и система мониторинга давления в шинах. В отделке салона использован натуральный ясень. Также заявлена функция Tank Turn, позволяющая 5,5-метровому автомобилю совершать «танковый разворот» на месте.

Drom

В движение Rivian R1T приводит силовая установка из четырех электромотором — по одному на каждом колесе, развивающих 765 лошадиных сил и 1120 Нм крутящего момента. С места до 60 миль (97 километров) в час электрокар разгоняется за три секунды ровно, а максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 201 километров в час.

При этом Launch Edition – не самая дальнобойная версия. Она оборудована батареей на 135 киловатт-часов, обеспечивающей до 480 километров хода. Максимальный же пробег в 645 километров дает аккумулятор емкостью 180 киловатт-часов.