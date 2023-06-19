$83.99+0.3491.80+0.16

Центробанк России может повысить тарифы по ОСАГО для автомобилей из недружественных стран

Центральный банк Российской Федерации планирует резко повысить тарифы по ОСАГО для транспортных средств из недружественных стран. Исключения в таком случае составят легковые автомобили физических лиц. Соответствующий проект ЦБ РФ подготовил в понедельник, 19 июня.

ЦБ может повысить тарифы по ОСАГО для машин из недружественных стран
© РИА Новости

Регулятор разрабатывает нормативно-правовую базу, которая позволит ввести ОСАГО в новых регионах России с 1 января 2024 года. Для этого был подготовлен проект о территориальном коэффициенте для автомобилистов этих территорий. Он составит 0,68, что является минимальным значением из уже действующих.

Коэффициент будут определять, исходя из адреса регистрации в паспорте или свидетельстве транспортного средства. Для владельцев автомобилей из «недружественных» стран, кроме легковых машин физических лиц, он вырастет с 1,7 до 12,5.

— Новый подход к определению значений КТ сформулирован регулятором по результатам соответствующих расчетов, в том числе в связи с отказом указанных государств принимать с 1 июня 2023 года российские сертификаты «Зеленой карты». Для автовладельцев всех остальных государств коэффициент останется прежним, независимо от категории транспортного средства (1,7), — приводит сообщение Центробанка ТАСС.

В Госдуме предложили убрать полис ОСАГО из перечня документов для регистрации машины в ГИБДД.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители