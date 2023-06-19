В России может подорожать ОСАГО для машин из недружественных стран

Согласно документу, для транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, которые совершают недружественные действия в отношении РФ, будет действовать территориальный коэффициент (КТ) 12,5. При этом для легковых транспортных средств физлиц, зарегистрированных в недружественных странах, будет действовать территориальный коэффициент 1,7. Такой же коэффициент указан в отношении ТС, зарегистрированных в иностранных государствах, не входящих в перечень недружественных, указано в законопроекте.