В России может подорожать ОСАГО для машин из недружественных стран

Центробанк РФ предложил резко повысить тарифы по ОСАГО для транспортных средств из недружественных стран, за исключением легковых автомобилей физлиц. Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Согласно документу, для транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, которые совершают недружественные действия в отношении РФ, будет действовать территориальный коэффициент (КТ) 12,5. При этом для легковых транспортных средств физлиц, зарегистрированных в недружественных странах, будет действовать территориальный коэффициент 1,7. Такой же коэффициент указан в отношении ТС, зарегистрированных в иностранных государствах, не входящих в перечень недружественных, указано в законопроекте.
"Новый подход к определению значений КТ сформулирован регулятором по результатам соответствующих расчетов, в том числе в связи с отказом указанных государств принимать с 1 июня 2023 года российские сертификаты "Зеленой карты". Для автовладельцев всех остальных государств коэффициент останется прежним, независимо от категории транспортного средства (1,7)", - приводит ТАСС сообщение ЦБ.
Также Банк России разрабатывает нормативно-правовую базу, необходимую для введения ОСАГО в новых регионах РФ с 1 января 2024 года. Согласно законопроекту, для всех видов транспортных средств коэффициент составит 0,68.
Ранее сообщалось, что российские и белорусские депутаты приняли проект модельного закона о едином ОСАГО.