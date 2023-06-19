«Соллерс» предложил автопроизводителям совместно выпускать автокомпоненты

Инвестиционный консорциум поможет импортозаместить критические технологии, а также снизить затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Большая ставка делается на различные меры господдержки, от снижения налоговой нагрузки до льготного кредитования инвесторов.

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Группа «Соллерс» выступала инициатором создания инвестиционного консорциума, который будет финансировать производство отсутствующих в стране автокомпонентов. Участники смогут вместе пользоваться результатами коллективного труда, снизят затраты на НИОКР и себестоимость продукции. Авторы идеи считают, что для импортозамещения критических технологий необходим эффект масштаба — и новое объединение может его обеспечить.

Разумеется, чтобы это реализовать, нужна поддержка со стороны государства, а также согласие самих производителей. Первым на предложение «Соллерс» отреагировал АвтоВАЗ, который подтвердил, что у компаний нет средств для масштабной локализации технологий, в частности систем пассивной и активной безопасности. Производители и так в долгах, поэтому любые способы сэкономить хотя бы на локализации будут нелишними.