«Соллерс» предложил автопроизводителям совместно выпускать автокомпоненты
Инвестиционный консорциум поможет импортозаместить критические технологии, а также снизить затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Большая ставка делается на различные меры господдержки, от снижения налоговой нагрузки до льготного кредитования инвесторов.
Группа «Соллерс» выступала инициатором создания инвестиционного консорциума, который будет финансировать производство отсутствующих в стране автокомпонентов. Участники смогут вместе пользоваться результатами коллективного труда, снизят затраты на НИОКР и себестоимость продукции. Авторы идеи считают, что для импортозамещения критических технологий необходим эффект масштаба — и новое объединение может его обеспечить.
Разумеется, чтобы это реализовать, нужна поддержка со стороны государства, а также согласие самих производителей. Первым на предложение «Соллерс» отреагировал АвтоВАЗ, который подтвердил, что у компаний нет средств для масштабной локализации технологий, в частности систем пассивной и активной безопасности. Производители и так в долгах, поэтому любые способы сэкономить хотя бы на локализации будут нелишними.
Предполагается, что работать консорциум будет следующим образом. Сначала определяется базовая технология, необходимая для локализации. Когда будут понятны её объемы, участники вместе с Минпромторгом выработают инструментарий поддержки. Это может быть льготное кредитование инвесторов, возможность учитывать при расчете налогов расходы на совместную разработку или льготный НДС в течение первых трех лет производства нового компонента.