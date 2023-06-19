Электрокары концерна Stellantis пустят на зарядные станции Tesla
Еще два года назад Tesla пообещала открыть свои фирменные зарядные станции Supercharger для электромобилей других марок. В 2023 году американский автопроизводитель достиг соответствующей договоренности с Ford и General Motors, а теперь появилась информация, что следующий на очереди Stellantis. Для того, чтобы владельцы электрокаров других других брендов могли пользоваться зарядками Supercharger, машины должны быть оснащены разъемом стандарта NACS, который использует Tesla.
Есть два варианта, как зарядить электромобиль сторонней компании на зарядках сети Tesla Supercharger: нужен либо адаптер, который приобретается за дополнительную плату, либо разъем стандарта NACS, которым машины оснащаются на заводе.
Tesla открыла доступ к технологии NACS не только для Ford, но и для других американских автопроизводителей, и намеревается сделать отраслевым стандартом на территории США. При этом каждый второй электромобиль, который представлен на североамериканском рынке, оборудован зарядным потом другого стандарта — SAE J1772
Как сообщает Reuters, концерн Stellantis, которому принадлежат Jeep, Dodge, Ram, Maserati и другие бренды, тоже рассматривает переход на NACS. Этот шаг вполне логичен на фоне того, что Stellantis намерен расширять свое присутствие в сегменте электромобилей на рынке США.
На сегодняшний день сеть зарядных станций Tesla в США шире, чем у всех других операторов вместе взятых. Ожидается, что владельцы электрических автомобилей Ford и General Motors смогут начать пользоваться зарядками Supercharger уже в первой половине следующего года. Вероятно, к тому времени с решением может определиться и Stellantis.