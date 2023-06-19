Электрокары концерна Stellantis пустят на зарядные станции Tesla

Еще два года назад Tesla пообещала открыть свои фирменные зарядные станции Supercharger для электромобилей других марок. В 2023 году американский автопроизводитель достиг соответствующей договоренности с Ford и General Motors, а теперь появилась информация, что следующий на очереди Stellantis. Для того, чтобы владельцы электрокаров других других брендов могли пользоваться зарядками Supercharger, машины должны быть оснащены разъемом стандарта NACS, который использует Tesla.

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Есть два варианта, как зарядить электромобиль сторонней компании на зарядках сети Tesla Supercharger: нужен либо адаптер, который приобретается за дополнительную плату, либо разъем стандарта NACS, которым машины оснащаются на заводе.

Tesla открыла доступ к технологии NACS не только для Ford, но и для других американских автопроизводителей, и намеревается сделать отраслевым стандартом на территории США. При этом каждый второй электромобиль, который представлен на североамериканском рынке, оборудован зарядным потом другого стандарта — SAE J1772

Как сообщает Reuters, концерн Stellantis, которому принадлежат Jeep, Dodge, Ram, Maserati и другие бренды, тоже рассматривает переход на NACS. Этот шаг вполне логичен на фоне того, что Stellantis намерен расширять свое присутствие в сегменте электромобилей на рынке США.