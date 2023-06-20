Новый гибридный кросс-лифтбек Peugeot 408 проехался на камеру

Эта модификация оснащается силовой установкой MHEV, в основе которой находится бензиновая «турботройка» Puretech объёмом 1,2 литра, которая работает в тандеме с 29-сильным электромотором и небольшой литий-ионной батареей.

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Французская марка представила глобальный кросс-лифтбек Peugeot 408 в июне прошлого года. Напомним, в актуальной линейке марки имеется и другая модель с этим же индексом: чуть ранее в том же месяце дебютировал модернизированный седан Peugeot 408, предназначенный только для китайского рынка. Отметим, глобальный паркетник рассчитан в том числе и на КНР, но там ему в название добавили дополнительную литеру X.

Как мы отмечали ранее, в оформлении экстерьера кросс-лифтбека многое позаимствовано у машин «308-го» семейства. Peugeot 408 оснастили матричной головной оптикой с «клыками» ходовых огней, колёсными дисками оригинального дизайна, размер которых варьируется в диапазоне от 17 до 20 дюймов. На багажной двери есть лаконичный спойлер, а на её верхней части – пара так называемых «ушек».

Салон у той модели тоже от Peugeot 308, что означает наличие 10-дюймовой виртуальной «приборки» и тачскрина информационно-развлекательной системы на те же 10 дюймов. За доплату доступны панорамная крыша, акустическая система с десятью динамиками и другие опции.

В ходе презентации в компании рассказали о моторной гамме Peugeot 408. Тогда сообщалось о том, что кросс-лифтбек оснастили бензиновой турботройкой Puretech объёмом 1,2 литра, отдача которой составляет 130 л.с. Ей в пару предлагается восьмиступенчатый автомат. Ещё в линейке числится пара подзаряжаемых гибридов, в основе которых находится бензиновый турбомотор объёмом 1,6 литра мощностью 150 или 180 л.с. В комплекте идёт 8АКП, в которую интегрирован 110-сильный электромотор. Совокупная отдача в зависимости от версии равна либо 180, либо 225 л.с. Привод – только передний. У таких вариантов ёмкость батареи составляет 12,4 кВт*ч, запас хода при движении только на электротяге – 60 км (по циклу WLTP).

Судя по всему, это не все гибриды, которые имеются в гамме модели. Сейчас производитель тестирует на дорогах общего пользования MHEV-версию, снимками которой с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es. Автомобиль «катается» без маскировки, его отличает наличие наклейки с указанием вида техники на лобовом стекле.

В основе силовой установки такого гибридного Peugeot 408 находится та же базовая бензиновая «турботройка» Puretech объёмом 1,2 литра. Этот мотор работает в тандеме с 29-сильным электромотором (55 Нм) и литий-ионной батареей скромной ёмкости – 0,4 кВт*ч. В пару предложат шестиступенчатый автомат e-DCS6; только на электротяге этот кросс-лифтбек может проехать всего один километр, при этом его скорость не может превышать 30 км/ч. Привод – передний.