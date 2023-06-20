В России появится «Синяя карта» для Турции, Азербайджана и Беларуси

В России намерены ввести «Синюю карту» — аналог международного полиса автострахования «Зеленая карта». Она будет действовать в дружественных РФ странах. Проект заработает с 1 января 2024 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление Российского союза автостраховщиков (РСА).

Такое решение было принято на фоне возможной приостановки членства РФ в бюро «Зеленая карта».

«Соглашение достигнуто с Республикой Беларусь, идут переговоры с Турцией и Азербайджаном. С каждым бюро подписываются отдельные контракты», — говорится в сообщении РСА.

В союзе выразили надежду, что на их базе удастся создать полноценную самостоятельную систему страхования, которая заработает уже в следующем году.

Издание напоминает, что «Зеленая карта» — это международный полис автострахования, аналог российского ОСАГО. С 1 июня 2023 года российские карты прекратили работу на территории Евросоюза, Великобритании и Швейцарии, но продолжали работать в других государствах.