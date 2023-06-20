Почти половина автолюбителей не готова к использованию ИИ в машине

Почти половина опрошенных автолюбителей не готова к внедрению искусственного интеллекта в свою машину, говорится в исследовании группы "Альфастрахование" (есть в распоряжении ТАСС).

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. респондентов.

"48% не готовы установить искусственный интеллект в свою машину. Каждый четвертый респондент любит водить сам", - отмечается в исследовании.

При этом 27% опрошенных водителей согласились бы иметь функцию автопилота в своем автомобиле.

Почти 30% респондентов видят в автономном транспорте будущее, а около 32% - опасность. Еще треть уверена в необходимости длительного тестирования беспилотников, прежде чем они появятся на дорогах.

В случае же аварии с автопилотируемой машиной виноват будет производитель - так считают 37,4% опрошенных. В то же время каждый третий возложил бы ответственность на водителя.

Согласно результатам опроса, почти 57% респондентов считают необходимым наличие в автомобиле антиблокировочной системы, а 49% - антипробуксовочной. Другие выделили для себя систему стабилизации, мониторинга слепых зон, а также курсовой устойчивости.