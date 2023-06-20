VinFast будет платить клиентам по 300 долларов за каждую поломку электрокара

Компания VinFast из Вьетнама пытается освоить глобальные рынки, в том числе Европу и США. Для того, чтобы показать, насколько автопроизводитель уверен в своей продукции, была запущена акция с финансовым вознаграждением за проблему или поломку машины VinFast.

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VinFast определил несколько категорий неисправностей и поломок, за которые клиент может сразу же получить выплату. Претензия "первого типа" - есть что-то, что причиняет неудобство, но никак не влияет на использование транспортного средства. Это оценили в 100 долларов.

На выплату в три раза больше клиент может претендовать, если столкнулся с проблемой второго типа, когда ТС вышло из строя. Существует ещё и проблема третьего типа, на которой действительно можно неплохо заработать: для этого нужно, чтобы электрокар вышел из строя и пробыл в ремонте более трёх дней. В таком случае, начиная с четвёртого дня, клиенту полагается по 100 долларов в день - до того момента, пока машина не будет возвращена из сервиса.

VinFast также перечислила список случаев, когда будет отказано в выплате: обновления оборудования или запланированные обновления программного обеспечения; аварии, повреждение автомобиля по вине клиента; проблемы, возникшие во время использования автомобиля из-за нарушений условий эксплуатации, прописанных в инструкции, проблема, причиной которой не является производитель (вероятно, имеется в виду поломки, произошедшие по вине поставщика).