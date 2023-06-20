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Пьяные водители в РФ совершили почти 3 тыс. ДТП с начала года

В январе-мае 2023 года в России с участием пьяных водителей произошло 2 887 ДТП. Это на 23,4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

ГИБДД раскрыла статистику «пьяных» аварий в 2023 году
© Александр Вильф/РИА «Новости»

По данным ГИБДД, всего с начала года до конца мая в РФ было зарегистрировано 3 690 ДТП, в которых участвовали водители с признаками опьянения. В таких авариях погибли 685 и получили ранения 5 091 человек. Количество погибших в «пьяных» ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 40%, раненых — почти на 19%. В показателях аварийности с участием водителей с признаками опьянения суммируются те, у которых опьянение было выявлено при освидетельствовании, а также отказавшиеся от проверки.

Согласно действующему законодательству, за управление автомобилем в состоянии опьянения, а также за отказ от медосвидетельствования, водитель лишается прав на 1,5-2 года и на него налагается штраф в 30 тыс. рублей.

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