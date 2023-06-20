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Новые Volvo S90 добрались до России

Один из дилеров привез в Россию новый Volvo S90 из Китая. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска просят 7 299 000 рублей.

В объявлении говорится, что у седана бензиновый двигатель 2,0 литра, который выдает 249 л.с. и работает с восьмиступенчатым "автоматом". Привод - передний.

Продавец указывает, что у автомобиля комплектация Inscription. Среди опций можно выделить двухзонный электронный климат-контроль, ECC, систему "чистый воздух", адаптивный круиз-контроль (ACC), Pilot Assist, датчик дождя, систему помощи при экстренном торможении, интеллектуальную информационную систему водителя (IDIS) и многое другое.

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Ранее в Volvo сообщали, что сборочная линия в Китае (в городе Дацин, провинция Хэйлунцзян) в конечном итоге станет эксклюзивным центром для производства седана S90. Однако конкретные сроки переноса производства не назывались.

Напомним, что не так давно российские дилеры начали привозить из КНР новые Volvo XC40.

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