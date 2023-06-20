Mercedes показал универсал E-Class
Компания Mercedes продемонстрировала универсал E-класса нового поколения W214. Так, семейство седана, которое было показано весной, дополнили новой моделью, передает Autonews.
Длина автомобиля увеличилась на 28 мм, а колесная база - на 22 мм, до 2961 мм. Также сообщается о росте объема багажника - до 615 литров в пятиместной конфигурации и до 1831 литров со сложенными задними сиденьями.
В версии с подзаряжаемой гибридной силовой установкой объем из-за батареи составляет 460 или 1675 литров.
В начале продаж компания предложит всего три типа силовых установок. Базовый вариант - гибридный привод на основе 204-сильного бензинового турбомотора и 23-сильного электродвигателя. Также покупатели смогут выбрать гибрид с тем же электроприводом. Модель будет на основе 197-сильного двухлитрового турбодизеля. Также будет подзаряжаемая гибридная версия из 204-сильного бензинового мотора и электродвигателя.
Универсал способен проехать 113 км на одной зарядке тяговой батареи.
Продавать универсал Mercedes E-Class начнут в Европе в начале осени.
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