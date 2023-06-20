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Японская Suzuki создаст «летающие автомобили» совместно со SkyDrive

Представители японской автомобильной компании Suzuki Motor Corp объявили о достижении соглашения со SkyDrive Inc. Как пишет SPEEDME.RU, фирмы будут вместе работать над созданием «летающих автомобилей».

Японская Suzuki создаст «летающие автомобили» совместно со SkyDrive
© Suzuki

Для этого будет использоваться завод Suzuki Group в центральной части Японии. Планируется выпуск электрических самолетов с функцией вертикального взлета и посадки (eVTOL).

SkyDrive

Отмечается, что старт производства должен состояться уже весной 2024-го года. SkyDrive будет заниматься созданием дочерней компании, а Suzuki займется подготовкой к выпуску электрических самолетов.

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