Японская Suzuki создаст «летающие автомобили» совместно со SkyDrive
Представители японской автомобильной компании Suzuki Motor Corp объявили о достижении соглашения со SkyDrive Inc. Как пишет SPEEDME.RU, фирмы будут вместе работать над созданием «летающих автомобилей».
Для этого будет использоваться завод Suzuki Group в центральной части Японии. Планируется выпуск электрических самолетов с функцией вертикального взлета и посадки (eVTOL).
SkyDrive
Отмечается, что старт производства должен состояться уже весной 2024-го года. SkyDrive будет заниматься созданием дочерней компании, а Suzuki займется подготовкой к выпуску электрических самолетов.