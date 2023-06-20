Автосервисы в России столкнулись с дефицитом кадров

В России автосервисы столкнулись с дефицитом специалистов, в частности, остро не хватает автомехаников, диагностов, специалистов по ходовой части, а также мастеров по ремонту и покраске кузовов. Об этом пишут «Известия».

По данным сети «Шинный сервис», в некоторых регионах нехватка персонала достигает 30–40% от необходимого количества кадров. Генеральный директор компании «ААА Траксервис» (официального дилера грузовиков MAN и Sinotruk в России) Юрий Желунов заявил о дефиците «не менее 20% от текущей потребности».

При этом чаще всего автосервисы ищут автослесарей (количество таких вакансий увеличилось на 49%), автомехаников (на 47%), а также автоэлектриков (на 76%). Городами-лидерами по росту спроса на сотрудников автосервисов стали Екатеринбург, Новокузнецк, Омск, Москва и Пермь.

«Дефицит кадров связан в первую очередь с изменениями на российском авторынке (…) Во-первых, автомобилисты стали чаще обращаться в сервисы для техобслуживания, особенно это актуально для европейских автомобилей. Во-вторых, повышение посещаемости автосервисов стимулирует рост продаж автомобилей б/у, и, в-третьих, автолюбители стали чаще делать выбор в пользу частных сервисов», - пояснил директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

Эксперты связывают рост числа вакансий и с тем, что многие компании переходят на автомобильные бренды из Китая и расширяют число технических специалистов.

Однако автомеханики не спешат откликаться на вакансии. В отрасли фиксируется 1,6 и 1,5 человека на одну вакансию, а среди рабочего персонала — на уровне 0,9 кандидата, что крайне мало.

В качестве основной причины такой ситуации эксперты называют непопулярность автосервисных профессий у молодого поколения, относительно низкие зарплаты, демографическую яму, а также то, что часть россиян покинула страну, часть была призвана по мобилизации в Вооруженные силы РФ или пошла служить по контракту.