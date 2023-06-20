Импорт китайских автомобилей на российский рынок вырос почти втрое

Врио главы ФТС Давыдов заявил, что импорт китайских автомобилей в Россию вырос почти втрое
Импорт китайских автомобилей в Россию за январь-май практически вырос почти в три раза по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью РИА Новости заявил врио главы ФТС Руслан Давыдов.
«Почти в три раза вырос импорт китайских легковых автомобилей, очень серьезный рост по специальной технике и грузовикам. Через Забайкальск у нас за пять месяцев прирост по строительной технике почти в восемь раз в годовом выражении», — сказал он.
Давыдов отметил, что с уходом европейцев с российского рынка у Китая появился огромный шанс развить свой автопром.
«Поэтому, я думаю, европейцы сами себе в ногу стреляют, сами себе отрезали рынок в 200 миллионов человек», — добавил врио главы ФТС.