Полуразрушенный лимузин-кемпер из двух Porsche выставили на продажу за 1,5 млн рублей

В Лос-Анджелесе на платформе Craigslilst выставили на продажу необычный самодельный лимузин-кемпер, составленный из двух Porsche 911 Targa образца 1974 года с обвесом от Porsche 959. Согласно объявлению, спорткар находится в очень плохом состоянии, однако возможного покупателя может заинтересовать необычная история автомобиля.

© Losangeles.craigslist.org

Лимузин построили в начале 90-х годов для участия в гоночном мероприятии One Lap of America. В этой любительской гоночной серии участники выступают во множестве заездов подряд на разных трассах, постоянно переезжая на своих машинах в новое место. Заказчиком автомобиля был известный в прошлом экстремал Рокки Аоки — он попросил превратить спортивную машину в лимузин, чтобы у него была возможность поспать в ней между заездами.

Losangeles.craigslist.org

Losangeles.craigslist.org

В результате в удлиненном Porsche 911 появилось полноценное спальное место. На фото также можно увидеть подобие кухни с водопроводным краном и встроенный видеомагнитофон.

Losangeles.craigslist.org

Losangeles.craigslist.org

В последние 20 лет автомобиль не использовался, из-за чего пришел в плачевное состояние. Кузов поврежден, а внутри сохранились лишь остатки интерьера. Кроме того, у машины нет двигателя — его украли. Однако сам владелец уверен, что при желании необычный Porsche можно восстановить.