Subaru с "механикой" оснастят комплексом безопасности

Subaru с механической коробкой передач оснастят комплексом безопасности
Компания Subaru адаптирует фирменный комплекс безопасности EyeSight для машин с «механикой».
Последняя версия системы умеет распознавать автомобили, мотоциклы, пешеходов и велосипедистов, а также отруливать от внезапных препятствий. Первым трехпедальным Subaru, который оснастят комплексом EyeSight, станет спорткупе BRZ для японского рынка.
Комплекс безопасности EyeSight, который сейчас ставят только на двухпедальные Subaru, скоро появится на машинах с механической коробкой передач. Первыми систему опробуют покупатели BRZ в Японии. Набор функций будет такой же, как и прежде. Помимо предаварийного торможения, это адаптивный круиз, ассистент смены полосы, контроль впереди идущего автомобиля и предупреждение о поперечном графике сзади.
Сегодняшний EyeSight — это четвертое поколение системы. Её глазами выступает стереокамера с дополнительным широкоугольным монообъективом, размещенная у верхней кромки лобового стекла. Благодаря ей электроника видит автомобили, мотоциклы, пешеходов и велосипедистов. Ещё через несколько лет Subaru обещает внедрить в комплекс искусственный интеллект. Нейросеть будет «дорисовывать» недостающие объекты, будь то занесенная снегом разметка или плохо различимый обычными средствами человек, что улучшит работу ассистентов в условиях недостаточной видимости.
В прошлом году BRZ и Forester c EyeSight получили наивысшую оценку Top Safety Pick+ в тестах Страхового института дорожной безопасности США. Это достижение имеет огромную важность для Subaru, но глобальная цель компании куда амбициознее — к 2030 году достичь нулевой смертности в ДТП с участием её автомобилей. Тут речь не только о пассажирах самих машин, но и о других участниках дорожного движения: водителях, пешеходах и велосипедистах.