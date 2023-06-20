Subaru с "механикой" оснастят комплексом безопасности

Компания Subaru адаптирует фирменный комплекс безопасности EyeSight для машин с «механикой».

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Последняя версия системы умеет распознавать автомобили, мотоциклы, пешеходов и велосипедистов, а также отруливать от внезапных препятствий. Первым трехпедальным Subaru, который оснастят комплексом EyeSight, станет спорткупе BRZ для японского рынка.

Комплекс безопасности EyeSight, который сейчас ставят только на двухпедальные Subaru, скоро появится на машинах с механической коробкой передач. Первыми систему опробуют покупатели BRZ в Японии. Набор функций будет такой же, как и прежде. Помимо предаварийного торможения, это адаптивный круиз, ассистент смены полосы, контроль впереди идущего автомобиля и предупреждение о поперечном графике сзади.

Сегодняшний EyeSight — это четвертое поколение системы. Её глазами выступает стереокамера с дополнительным широкоугольным монообъективом, размещенная у верхней кромки лобового стекла. Благодаря ей электроника видит автомобили, мотоциклы, пешеходов и велосипедистов. Ещё через несколько лет Subaru обещает внедрить в комплекс искусственный интеллект. Нейросеть будет «дорисовывать» недостающие объекты, будь то занесенная снегом разметка или плохо различимый обычными средствами человек, что улучшит работу ассистентов в условиях недостаточной видимости.