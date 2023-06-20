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В России начали продавать совершенно новый Geely Atlas L

Российские дилеры и частные лица начали продавать в России новый Geely Atlas L, который представили в Китае во второй половине 2022 года. Согласно объявлениям на Avito, цена на новинку, продажи которой на внутреннем рынке начались лишь недавно, начинается от 2,1 млн рублей.

В России начали продавать совершенно новый Geely Atlas L
© Auto.ru

В Китае модель носит название Boyue L и пока не продается в России официально, а ввозится в рамках параллельного импорта. В продаже можно найти несколько десятков автомобилей в разных городах России, часть из которых уже привезена в страну. Комплектации различаются: в продаже есть как базовая версия с 1,5-литровым 184-сильным мотором с передним приводом за 2,1 млн, так и люксовая версия с полным приводом за 2,9 млн рублей.

Сам автомобиль создан на совместной платформе Geely и Volvo CMA. По сравнению с Atlas Pro машина увеличилась в габаритах. В оснащении — новый четырехспицевый руль, экран с диагональю 10,25 дюйма перед водителем и второй экран с диагональю 13,2 дюйма и вертикальной ориентацией на передней панели.

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