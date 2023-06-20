Число ДТП с участием пьяных водителей в России снизилось на 23,4%

За первые пять месяцев 2023 года в России зафиксировали 2887 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, что на 23,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД.

Всего с января по май произошло 3690 ДТП с участием водителей с признаками опьянения. По сравнению с прошлым годом показатель упал на 21,2%. В них погибли 685 человек, пострадали еще 5091, что ниже показателей 2022 года на 40% и 18,8% соответственно.

В ГУОБДД уточнили, что под водителями с признаками опьянениями понимают как тех, кто прошел медицинское освидетельствование, так и тех, кто от него отказался. В 809 случаях водители отказывались от процедуры — в этих авариях погибли 30 человек, еще 1186 получили травмы. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года эти показатели снизились на 11,9%, 37,5% и 5,9% соответственно.