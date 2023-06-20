Новый пикап Changan Hunter Plus выйдет на российский рынок до конца июня

Компания Changan готовится вывести на российский рынок новый пикап Hunter Plus, продажи начнутся до конца июня. Об этом говорится в сообщении автопроизводителя, которое поступило "Газете.Ru".

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В Китае Changan Hunter Plus продается под названием Lantop, компания позиционирует модель как "пикап бизнес-класса". Габариты пикапа составляют 5350х1980х1875 мм. Дорожный равен 225 мм, углы въезда и съезда - 28 и 26 градусов соответственно.

Заявлено, что автомобили будут продаваться с 8-ступенчатым "автоматом" ZF с раздаточной коробкой BorgWarner и полным приводом, сзади установлена пружинная подвеска. Подробности о силовом агрегате не уточняются. В список оснащения Changan Hunter Plus вошли мультимедийная система с экраном диагональю 12,3 дюйма, сиденья с электрорегулировкой и отделкой из перфорированной экокожи, электроусилитель руля и набор электронных ассистентов.