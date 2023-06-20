Aston Martin откажется от выпуска новых седанов

Aston Martin не выпустит четырехдверный седан в ближайшем будущем из-за низкого спроса на такие машины
Британский автопроизводитель Aston Martin не намерен возрождать Rapide или делать какой-либо другой новый седан. Как сообщает ТАРАНТАС НЬЮС, компания строит грандиозные планы, и 4-дверный седан в них, увы, не входит.
Основная причина такого решения кроется в том, что такие модели все больше отстают по популярности от кроссоверов во всех ценовых сегментах. Не так давно один из топ-менеджеров марки Алекс Лонг заявил, что Aston Martin стремится к тому, чтобы стать «самым желанным в мире ультрароскошным британским брендом».
В любом случае, уже точно известно, что седан Rapide не вернется в модельный ряд британского автопроизводителя. Следует отметить, что уже 27-го июня компания представит свой подробный 5-летний план развития.