Новый Hyundai Santa Fe удивил необычным дизайном оптики

Несмотря на то, что кузов тестового прототипа полностью покрыт камуфляжем, уже можно составить представление об изменениях, которые произойдут в дизайне экстерьера. Первое и самое заметное новшество — необычные для модели прямоугольные блоки передней оптики с Н-образными дневными ходовыми огнями. Это и есть та самая новая световая «подпись», которую ранее анонсировали в Hyundai.

Hyundai использовала нестандартный прием: у нового Santa Fe два источника света объединены в одну квадратную форму, и, с большой долей вероятности, между квадратными блоками протянется сплошная диодная линия, как у Sonata и Grandeur. При этом у большинства современных автомобилей передняя оптика расположена в два яруса — тонкие светодиодные полоски фар и более крупные блоки дневных хордовых огней, которые размещены ниже.

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В целом следующий Hyundai Santa Fe выглядит более угловатым — пропорциями и линией остекления он напоминает Land Rover Defender. Кроссовер станет вместительнее и перешагнет в сегмент полноразмерных вседорожников, при этом общая компоновка с поперечным расположением двигателя сохранится. Можно заметить, что тестовый прототип обут в низкопрофильный шины и у него крупные диски.

Салон нового Santa Fe уже рассекречен: со сменой поколения кроссовер обзаведется трехспицевым рулем в стиле Land Rover и широкоформатной изогнутой панелью а-ля BMW iDrive 8. Под единым стеклом объединят два 12,3-дюймовых экрана. Ожидается появление сканера отпечатков пальцев, проекционного дисплея и подрулевого рычажка управления трансмиссией.