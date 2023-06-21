$84.23+0.2592.07+0.28

Руководство "Урала" предложило сотрудникам переквалифицироваться в слесарей и литейщиков

Автомобильный завод «Урал» предложил работникам своих подразделений временно перейти на производственную работу. Об этом сообщается в официальном сообществе «Урала» в соцсети «ВКонтакте».

«Урал» предложил офисным сотрудникам поработать слесарями и литейщиками
© РИА Новости

«Стартовавшая 19 июня акция «Помоги производству» предлагает сотрудникам функциональных подразделений (кроме производственных и технической дирекции) возможность до 31 декабря текущего года перевестись на производство, будучи готовыми быстро освоить рабочую профессию и трудиться, выполняя сменные задания в полном объеме», — отмечается в заявлении компании.

Обучать сотрудников (и мужчин, и женщин), пожелавших перевестись на производство, планируется на рабочем месте. Им предложат должности станочников широкого профиля, слесарей механосборочных работ, работников литейного и заготовительного производств.

В качестве преимуществ упоминаются более высокая зарплата и ежемесячная премия до 20 тыс. рублей. Рабочее место по основной должности для них обещают сохранить.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители