«Урал» предложил офисным сотрудникам поработать слесарями и литейщиками

Автомобильный завод «Урал» предложил работникам своих подразделений временно перейти на производственную работу. Об этом сообщается в официальном сообществе «Урала» в соцсети «ВКонтакте».

«Стартовавшая 19 июня акция «Помоги производству» предлагает сотрудникам функциональных подразделений (кроме производственных и технической дирекции) возможность до 31 декабря текущего года перевестись на производство, будучи готовыми быстро освоить рабочую профессию и трудиться, выполняя сменные задания в полном объеме», — отмечается в заявлении компании.

Обучать сотрудников (и мужчин, и женщин), пожелавших перевестись на производство, планируется на рабочем месте. Им предложат должности станочников широкого профиля, слесарей механосборочных работ, работников литейного и заготовительного производств.